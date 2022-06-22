“أفريكا أنتليجنس”: ترشيح موريتاني لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” إنّ الاتحاد الأفريقي أرسل مؤخرا قائمة بـ4 مرشحين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضح الموقع أنّ الاتحاد الأفريقي قدم في بداية يونيو الجاري قائمة بالمرشحين المحتملين إلى غوتيريش.

وبحسب الموقع فإنّه من بين المرشحين الذين دفع بهم الاتحاد الأفريقي؛ وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يشغل حاليا منصب مدير ديوان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسبق ولد الشيخ أحمد أن شغل منصب المبعوث الأممي في اليمن لفترة طويلة، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في موريتانيا، والتي قضى فيها سنوات.