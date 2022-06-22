مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

أعلنت مديرية أمن صبراتة، في وقت مبكر الخميس، القبض على الجناة مرتكبي جريمة قتل الفنان أحمد بحور، الذي قُتل أمام منزله في 28 مايو الماضي، منوهة إلى إحضارهم مقبوضا عليهم من مدينة سبها، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوروها، قالت الكتيبة 676 مشاة، التابعة لقوات القيادة العامة، إنها تمكّنت بإمرة النقيب محمد الجارح من القبض على المتهمين في حادث قتل المواطن أحمد بحور بمدينة صبراته، مشيرة إلى لإحالتهم إلى الجهات ذات الإختصاص.

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في السياق نفسه، نقلت مديرية أمن صبراتة عن وحدة التحقيقات المعنيه بالقضية أنها لم تصرح بأية معلومة، مشيرة إلى أن «التحقيق مازال مستمرا بالواقعة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة».

و في 28 مايو الماضي أغتيل الفنان الليبي الشهير أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة برصاص مسلحين، ما أدى إلى لفظ أنفاسه داخل سيارته قبل أن يتم إسعافه إلى مستشفى المدينة.