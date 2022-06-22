عقيلة صالح يلقي كلمة خلال إطلاق رؤية مشروع المصالحة الوطنية في طرابلس

العنوان – طبرق

يلقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صباح الخميس كلمة افتتاحية خلال إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية المُقام بطرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن مشروع المصالحة الوطنية المُقام بطرابلس يرعاه المجلس الرئاسي.

وكان المجلس الرئاسي، أعلن اليومين الماضيين عن موعد إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية مع انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح الرؤية.

وقال المجلس الرئاسي، إن إطلاق الرؤية الاستراتيجية، سيكون يوم الخميس القادم. وأضاف، أنه سيعقد، على هامش حفل إطلاق المشروع في طرابلس، مؤتمرا صحفيا.

وكشف، النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، السبت، عن أنه سيتم إطلاق مشروع المصالحة الوطنية نهاية هذا الأسبوع، داعيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لإلقاء كلمة بالمناسبة.

والتقى اللافي، في القبة، مع عقيلة صالح. وقال اللافي، إنه أطلع عقيلة على مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيتم إطلاقه نهاية هذا الأسبوع، ووجهنا له الدعوة لإلقاء كلمة بالمناسبة.

وأضاف اللافي، كما تناولنا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.