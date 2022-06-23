ستيفاني: نتطلع لاستجابة مجلسي «النواب والدولة» للاجتماع لمعالجة القضايا العالقة

التقت، اليوم الأربعاء، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج بشأنا ليبيا، وهنّة أورلكسون.

كما التقت ستيفاني مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكذلك كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا.

وعبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا عن سعادتها بهذا اللقاء، وذلك وفق تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏وناقش اللقاء الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي، معربين عن تطلعهم إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة.