منسق الحج في طبرق: رحلة الحجاج ستنطلق من مطار المدينة إلى مطار جدة | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال منسق الحج بمنطقة طبرق الكبرى جمال مهلهل اليوم الأربعاء إن رحلة الحجاج لهذه المنطقة ستنطلق من مطار طبرق إلى مطار جدة.

وأضاف مهلهل في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد حجاج هذه المنطقة للعام الحالي يبلغ 147 حاج.

وتابع منسق الحج :”سوف نوفر المواصلات وكل الخدمات للحجاج خلال هذه الرحلة بتعاون الجميع”.

تضم منطقة طبرق الكبرى بلديات الابرق والقيقب وام الروم والقبة ودرنة وطبرق وامساعد وبئر الاشهب .

وأشار إلى أنهم قاموا بجميع الإجراءات للحصول على التأشيرة كذلك التطعيم الموسمي، وكورونا، مؤكدًا إعداد بطاقات للحجاج مميزة لهذه المنطقة.