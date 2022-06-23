متحدث الأمم المتحدة: حددنا 22 يونيو نهاية المرحلة الانتقالية لكن بشرط إجراء الانتخابات أولاً

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي، إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، وتأسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق في تونس خلال نوفمبر 2020، على مدار عام 2021.

أضاف: “حددت خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث، و نشجع القادة الليبيين على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا”.

وتابع قائلًا: “لا تزال الأمم المتحدة على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية”.