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أبوجناح يبحث مع عميد وأعضاء بلدية البيضاء تحسين الخدمات الطبيّة للمواطنين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

بحث نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلّف رمضان أبو جناح مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء، احتياجات المرافق الصحية بالبلدية.

ويهدف الاجتماع الي عقد الأربعاء إلى تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان تكفّل ناجع باحتياجاتهم.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات، أبرزها، استحداث مستشفى لعلاج الأورام، ومركز تخصصي لعلاج مرضى القلب بمدينة البيضاء، وتوريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى البيضاء التعليمي.

كما تناول الاجتماع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، من خلال دعم المراكز الصحية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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