بعد تكريمها لـ«صنع الله».. جامعة بنغازي: رئيس مؤسسة النفط أسهم في تطوير العملية التعليمية 

كرمت جامعة بنغازي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال لقائه وفدًا من الجامعة، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة خالد أبوخطوة وعددًا من المسؤولين بالمؤسسة، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وضم وفد جامعة بنغازي، الذي التقى صنع الله، كلًا من وكيل الشؤون العلمية بالجامعة الدكتور عبدالكريم عبدالله الغزالي، والدكتور سعد العبيدي من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وعميد كلية الهندسة والنفط/ الواحات الدكتور مجدي العتيبي، ومدير عام مركز البحوث والاستشارات الدكتور أحمد الزروق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وفد جامعة بنغازي سلم شهادات التقدير والدروع إلى رئيس مجلس الإدارة، كما جرى تكريم مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، ومحمد الجهاني من مكتب التنمية المستدامة فرع بنغازي، لجهودهم الكبيرة في دعم الجامعة والنهوض بالمسيرة التعليمية بها.

ورحب صنع الله في مستهل اللقاء بوفد جامعة بنغازي، معربًا عن اعتزازه بزيارة وفد الجامعة التي تعد من أبرز القلاع العلمية في البلاد، وتضم في أروقتها ثلة من الأساتذة الذين كان لهم دور كبير في النهوض بالمسيرة التعليمية بشكل عام ومساهمتهم في بروز قطاع النفط بشكل خاص.

وأشاد وكيل الشؤون العلمية بالجامعة الدكتور عبدالكريم عبدالله الغزالي، بالدور الكبير للمؤسسة الوطنية للنفط في دعم جامعة بنغازي طيلة الفترة الماضية عبر إدارة التنمية المستدامة وقال: «جئتنا إلى هنا لنكرم شخص المهندس مصطفى صنع الله؛ عرفانًا منا لمساهمته الفعالة في الدعم الذي قدم لجامعة بنغازي».

وأضاف الغزالي أن «المؤسسة الوطنية للنفط كانت الجهة الوحيدة التي دعمت الجامعة، ووضعت بصمة واضحة تركت الأثر الكبير مما أسهم في تطوير العملية التعليمية في مختلف كلياتها المنتشرة في المنطقة».

وأوضح وكيل الشؤون العملية بجامعة بنغازي أن دعم المؤسسة كان «من خلال تزويد الجامعة بالمعامل المختلفة والكتب العلمية، بالإضافة إلى تطوير بعض مباني الكليات، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في نفوس الطلبة وأهاليهم وكذلك أعضاء هيئة التدريس».

كما أكد الغزالي أن المؤسسة الوطنية للنفط «كانت بالفعل هي الشاطئ الآمن للجامعة بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها من شح الموارد المالية وجائحة كورونا، وما مرت به البلاد من ظروف صعبة»، مشيدًا بتوجيهات صنع الله لشركة الخليج العربي للنفط بدعم الجامعة في عديد البرامج التعليمية المستقبلية.

وأعرب صنع الله في نهاية الاجتماع عن سعادته بتكريم جامعة بنغازي، وقال: «إن ما قدمته المؤسسة الوطنية للنفط هو واجبنا تجاه الجامعة في إطار التنمية المكانية ودعمًا للمؤسسات التعليمية الكبرى، وهو نهج نحرص كل الحرص على الاتجاه نحوه بالرغم من قلة الإمكانات»، واعدًا «بتقديم مزيد الدعم لكل المؤسسات التعليمية في كل ربوع ليبيا في حال استمرار الإنتاج».