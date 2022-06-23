أفريكا أنتليجنس: الاتحاد الأفريقي يرشح مبعوثين إلى ليبيا مع اقتراب انتهاء مهمة ويليامز

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أرسل الاتحاد الأفريقي قائمة بأربعة مرشحين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

وبيّن موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي، أنّ الاتحاد الأفريقي قدم في أوائل يونيو قائمة بالمرشحين المحتملين إلى غوتيريش، بما في ذلك وزير الخارجية السوداني السابق مصطفى عثمان إسماعيل الذي عمل لبعض الوقت في مكتب رئيس الدولة السابق عمر البشير، وشغل منصب سفير السودان لدى الأمم المتحدة في بروكسل.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإنّه من بين المرشحين الآخرين الذين يدفع بهم الاتحاد الأفريقي، هم وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو الآن رئيس ديوان الرئيس الموريتاني وقد تولى هذا المنصب الجديد في أبريل.

وأشار موقع أفريكا أنتليجنس إلى أنّ الاتحاد الأفريقي يقوم أيضا بتوجيه مسار الدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، وهو الآن الوسيط في غينيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل شغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا.

أما رابع شخص على قائمة الاتحاد الأفريقي هو مامان سامبو صديقو من النيجر وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان ممثل الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل منذ عام 2021 بعد دوره كسكرتير تنفيذي لمجموعة الساحل الخمس.