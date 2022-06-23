زولية: اقتراح المشري عقد لقاء مع عقيلة صالح غير منطقي 

قال عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية إن اقتراح رئيس مجلس الدولة خالد المشري عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة غير منطقي ولن ينتج أي توافق.

وأشار زولية في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما”، الموالية للمليشيات المسلحة، إلى أن المواد المختلف عليها لا يمكن أن تحسم إلا بالاستفتاء على الدستور.

وأضاف زولية أن عدم رد عقيلة صالح على المشري منطقي لأنه لا عقيلة قادر على إقناع مجلس النواب بالتوافق ولا المشري قادر على إقناع مجلس الدولة بحل يحسم المواد الخلافية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تشكيل حكومة جديدة واستبعاد الحكومتين الحاليتين بحوار ليبي ترعاه الأمم المتحدة أقرب خطوة إلى إجراء الانتخابات.