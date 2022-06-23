الأمم المتحدة تأسف على ضياع المعالم البارزة في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي

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تأسف الأمم المتحدة لأن عديد المعالم البارزة في خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي ، التي تم تبنيها في تونس في نوفمبر 2020 ، قد ضاعت على مدار عام 2021 ، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت الأمم المتحدة أن خارطة الطريق حددت انتهاء الصلاحية من المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول ذلك الوقت ، وهو ما لم يكن كذلك.

وحثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، مشددة على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في الانتقال السياسي في ليبيا.

وأكدت أن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تبقى تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري وقانوني سليم وتوافقي للانتخابات.

وأشارت إلى انها لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.