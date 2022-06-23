الشركسي: خارطة الطريق انتهت ولايتها وليس الحكومة فقط

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن اتفاق جنيف.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏اليوم نشاهد انتهاء المدد الزمنية الواردة في سياسيا وقانونياً، ولا شرعية محلية أو دولية للحكومة المنبثقة عنها”.

وأضاف: “ومنعاً للعبث، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كانت شرطاً لانتهاء الحكومة قبل انتهاء خارطة الطريق قبل ديسمبر الماضي”.

وأوضح قائلا: “‏المقصد، إذا حصلت الانتخابات في ديسمبر الماضي تكون الحكومة منتهية رغم أنّ مدة الخارطة لم تنته، ولكنها حينها تكون انتهت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن الآن مع فشل انتخابات ديسمبر انتفى هذا الشرط، ولم يعد موجودا، والآن خارطة الطريق كلها انتهت ولايتها وليس الحكومة فقط”.