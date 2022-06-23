شركة الخدمات العامة طرابلس: المباني المزالة بمشروع توسعة شارع البيضاء ليست أثرية

أكدت شركة الخدمات العامة طرابلس، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي مبان أثرية من أصل المباني التي تم هدمها في إحدى المراحل التي تم العمل عليها في مشروع توسعة شارع البيضاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن إحدى المراحل التي تم العمل عليها في مشروع توسعة شارع البيضاء هو هدم جزء من المباني والتي تنحصر في عمارات سكنية مُهترئة.

وذكرت الشركة، أن الهدم تم بعد التحقق من أصل هذه المباني بالتعاون مع مصلحة الآثار والتأكد من أن المباني الداخلة في الهدم ليست مباني آثارية وليس لها علاقة بمعالم مدينة طرابلس.

وأضافت، أنه تمت دراسة مشروع توسعة شارع البيضاء المتفرع من شارع عمر المختار من قِبل نخبة من مهندسي إدارة المشاريع لحل مشاكل الاكتظاد المروري وتوسعة مداخل وسط المدينة.