مديرية أمن صبراتة: القبض على قتلة الفنان أحمد بحور

أعلنت مديرية أمن صبراتة، في وقت مبكر الخميس، القبض على الجناة مرتكبي جريمة قتل الفنان أحمد بحور، الذي قُتل أمام منزله في 28 مايو الماضي، منوهة إلى إحضارهم مقبوضا عليهم من مدينة سبها، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوروها، قالت الكتيبة 676 مشاة، التابعة لقوات القيادة العامة، إنها تمكّنت بإمرة النقيب محمد الجارح من القبض على المتهمين في حادث قتل المواطن أحمد بحور بمدينة صبراته، ونشرت، على صفحة الكتيبة بموقع «فيسبوك»، صور ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى إحالتهم إلى الجهات ذات الإختصاص.

وفي 28 مايو الماضي، تعرض الفنان أحمد بحور الداعم لجهود القوات المسلحة الليبية ضد الإرهاب، لعملية اغتيال برصاص مجهول أمام منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل محاولات إسعافه.

وتلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد عودة بعض مجموعته المسلحة إلى المدينة.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر نعي للفنان الراحل، الذين اتهموا تنظيم داعش الإرهابي في مقتله، مردد مواقفه البطولية الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.