باشاآغا: نؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أن حكومته تؤيد إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ، وفقًا لتوصيات لجنة “5+5” العسكرية التي تشكلت لضمان وقف إطلاق النار بعد صراع 2014-2020.

باشاآغا وفي مقابلة له مع وكالة “رويترز” للأنباء ترجمتها صحيفة المرصد، قال:”أؤيد بشكل كبير للجنة 5 + 5 التي وافقت على ضرورة طرد المقاتلين الأجانب”.

وأضاف :”أن حكومته في مدينة سرت بشرق البلاد بدأت عملها على الرغم من عبد الحميد الدبيبة ، الذي تم تنصيبه رئيسًا للوزراء العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة ، ورفض هذه الخطوة مما أدى إلى مواجهة”.

وردا على سؤال حول وجود مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في ليبيا ، قال باشاآغا:” إن المجموعة كانت في ليبيا لكنه وقف إلى جانب لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 ، التي تضم خمسة ضباط من كل جانب من جانبي نزاع 2014-20 ، والتي يمثلها كل أجنبي، ويجب أن تكون القوة خارج البلاد”.

باشاآغا اختتم :”نحن نؤيد هذا النهج بقوة وبقوة”،مضيفًا أنه ليست لديه أي علاقة مع موسكو وسيعمل من خلال لجنة “5 + 5”.

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