وزير التعليم بحكومة باشاغا: الحكومة منتهية الولاية تتلاعب بديون العلاج

أخبارليبيا24_متابعات

قال وزير التعليم بحكومة الاستقرار الوطني عثمان عبد الجليل عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك أمس الأربعاء “تردنا تباعاً معلومات وبلاغات عن محاولات بعض الاشخاص واللجان التي تشكلها الحكومة منتهية الولاية للتلاعب وتضخيم ديون العلاج في العديد من الدول التي يتردد عليها المرضى الليبيين”.

وحذر الوزير كل من تسول له نفسه التلاعب بقيم هذه الديون.

مؤكدا ملاحقة ومحاسبة كل المتلاعبين بأرواح مرضانا سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

ونوه أن الحكومة الليبية لن تتأخر أو تتردد في المتابعة والتدقيق في هذا الملف.

مؤكدا على مبدأ ان لكل ذي حق حقه سواء كانوا افراداً أو كيانات تعاقدت معها الدولة الليبية.

مشيرا أن إعطاء الحق لابد أن يتم بدون تلاعب أو تزوير أو تضخيم على حساب آلام المرضى.