الهنقاري: حكومة الدبيبة ستستمر حتى بعد 10 سنوات ولا تنتهي إلا بالانتخابات

رأى محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن حكومة الدبيبة، ستستمر حتى بعد 10 سنوات، ولن تنتهي إلا بإجراء الانتخابات، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المعنى.. نهاية حكومة الدبيبة بالانتخابات ولو بعد 10 سنوات”، بحسب تعبيره.

وأضاف “وعلى الفريق الرافض لحكومة الدبيبة القبول بالانتخابات إذا أراد التخلص منها، أو القبول بها وخيار الحرب أصبح من الماضي”، وفقا لحديثه.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قد قال خلال مؤتمر صحفي: “إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، وتأسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق في تونس خلال نوفمبر 2020، على مدار عام 2021”.

وأضاف حق: “حددت خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث، ونشجع القادة الليبيين على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا”.

وتابع “لا تزال الأمم المتحدة على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية”.