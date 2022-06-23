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شركة سرت: المحتجين حاولو إقفال الصمام ولم نغلق بير ترفاس | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

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أفادت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الخميس قيام مجموعة من المحتجين على ساعات طرح الأحمال بمحاولة إقفال الصمام الذي يقع بالقرب من محطة كهرباء الزاوية.

وأوضحت الشركة أنها أبلغت جهاز حرس المنشآت النفطية الذي إستطاع منعهم من إغلاق الصمام.

وأكدت أنها كلفت أفراد من الحرس بحماية الموقع بعد رحيل المحتجين.

في حين نفت الشركة أنه لا صحة لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وذلك بشأن إغلاق صمام محطة بير ترفاس بالزاوية من قبل الشركة.

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