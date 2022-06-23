فرحان حق: على القادة في ليبيا عدم استخدام انتهاء خارطة الطريق كأداة ضغط سياسي

أخبارليبيا24_متابعات – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية إن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل إجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها

وعبر عن أسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق في تونس خلال نوفمبر 2020، على مدار عام 2021.

في حين تابع “حددت خارطة الطريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو الجاري”.

مشيرا أن ذلك شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث.

وأكد على تشجيع القادة الليبيين لمضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.

ونوه على عدم استخدام انتهاء خارطة الطريق التي وضعها الحوار الوطني كأداة ضغط سياسي.

مؤكدا أن الأطراف الليبية هي وحدها المسؤولة عن فشل العملية السياسية في البلاد.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.

وقالت وليامز اليوم الخميس على حسابها بتويتر ” يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح. ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف. في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.

‏ووجهت وليامز التحية لرئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية.