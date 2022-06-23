معتوق: يجب رفض “بوقادوم” كمبعوث لليبيا لأنه صاحب نظرية تقاسم السلطة مع التكفيريين

طالب الكاتب والإعلامي الليبي عبد الحكيم معتوق، بضرورة رفض وزير خارجية الجزائر السابق، صبري بوقادوم، كمبعوث أممي جديد لليبيا لأنه صاحب نظرية تقاسم السلطة مع التكفيريين.

وقال معتوق، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طرح اسم الجزائري (صبري أبوقادوم) من قبل الأمم المتحدة كمبعوث لليبيا؛ يجب ان يقابل بموجة رفض وغضب عارمة من قبل كل النخب الليبية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “الجزائري بوقادوم هو صاحب نظرية الحوار مع التكفيريين وتقاسم السلطة معهم، ليبيا والليبيون لا يريدون العودة إلى المربع الأول”.