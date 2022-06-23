النقابة العامة لعمال الكهرباء: مستمرون في الاعتصام ولن نتراجع حتى يتم تنفيذ مطالبنا المشروعة

ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة لعمال شركة الكهرباء مسعود ناجي أن العمال مستمرون في الحراك والاعتصام في كل مناطق ومدن ليبيا، ولن يتراجعوا حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم العمال الشرعية.

ناجي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، قال: “بدأنا في التصعيد بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف رئيس نقابة عمال كهرباء ليبيا عن العمل، فليس من اختصاص ولا صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية إيقاف رؤوساء نقابات أو منظمات عن العمل، وليس لديهم قانون مخول بذلك”.

كما أكد أنه لا توجد حتى الآن استجابة للمطالب من الحكومة أو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أو حتى من أي جهة تنفيذية.

رئيس النقابة العامة حمل الجهات المعنية بالدولة مسؤولية ما قد يحدث مستقبلًا.

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