باشاغا لراديو بريطاني: قادرون على تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بريطانيا

أجرى “راديو أيل بي سي” البريطاني مقابلة مع رئيس الحكومةالليبية فتحي باشاغا على هامش زيارته إلى لندن.

وبحسب فحوى المقابلة أكد باشاغا أن ليبيا هي المفتاح لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا من الوصول إلى بريطانيا، مبينًا أن تدريب وتوفير المعدات اللازمة لوزارة الداخلية بحكومة الاستقرار أمر مهم.

وأضاف باشاغا: إن هذا التدريب والتوفير سيمنع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من السفر إلى جنوب أوروبا. مبينًا قدرته خفض عدد الذين يغادرون ليبيا من هؤلاء في المقام الأول إذا كان لديه الدعم المناسب مع الإشارة إلى وجوب لعب الحكومة البريطانية دور في هذا.

وتابع باشاغا أن دور الحكومة البريطانية يتعلق بشكل أساسي بالتدريب والدعم اللوجستي والتكنولوجي لتأمين الحدود التي تحتاج لبناء قوة خاصة بها، في وقت استطلع فيه الراديو البريطاني رأي وزير مجلس الوزراء السابق “داميان غرين” بخصوص ما طرحه رئيس حكومة الاستقرار.