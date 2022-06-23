المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية ينظم ورشة عمل حول تطوير البحث العلمي في ليبيا

نظم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجة والأمن الوطني ورشة عمل بعنوان سبل تطوير منظومة البحث العلمي في ليبيا.

وقدم ورشة العمل التي عقدت يوم أمس الأربعاء أ.د. بلقاسم البدري مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالأنظمة العربية للثقافة والعلوم جامعة الدول العربية سابقا بحضور مدير عام المركز أ.د مختار مفتاح أبوصبع ومديري الإدارات وعددا من الأكاديمين والمختصين بالمنظومة التعليمية.

وجرى في ختام الورشة تقديم حزمة من التوصيات التي من شأنها تطوير المنظومة التعليمية في ليبيا.

وكان رئيس المركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني أ.د مختار مفتاح أبوصاع قال إنه يجري العمل على التعريف بالمركز من خلال عقد عدد من الفاعليات العلمية والحوارات التي يتم من خلالها استضافة بعض القامات الليبية الرائدة في مختلف المجالات

وبين أن من مهام المركز إعداد الإستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لا سيما تلك التي تضمن تحقيق المصالح العليا للدولة فضلاً عن إعداد الدراسات والبحوث بما يكفل تعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة وأستقرارها وما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في سبر أغوار الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي والمجتمعات المجاورة وكذلك تقديم المشورة والدعم لأجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على تكامل تلك الأجهزة لتحقيق حماية الأمن الوطني.