المنفي: الرئاسي مستعد لكل ما من شأنه الوصول إلى إجراء الانتخابات قريبًا

ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين تدارسا سبل حلحلة بعض الإشكاليات الراهنة وخاصة السياسية والأمنية منها بتقديم مقترحات من شأنها أن تسهم في السير نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وبحسب البيان، جدد المنفي استعداد المجلس الرئاسي لتبني كل المقترحات التي تساهم في معالجة الانسداد السياسي في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين جميع أطراف العملية السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال.

ونقل البيان عن رؤساء الأحزاب السياسية تأييدهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين بوصف المجلس ممثلًا لوحدة التراب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية