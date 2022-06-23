باشاآغا لراديو بريطاني: قادرون على تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بريطانيا

ليبيا – أجرى “راديو أيل بي سي” البريطاني مقابلة مع رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا على هامش زيارته إلى لندن.

وبحسب فحوى المقابلة الذي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أكد باشاآغا أن ليبيا هي المفتاح لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا من الوصول إلى بريطانيا، مبينًا أن تدريب وتوفير المعدات اللازمة لوزارة الداخلية بحكومة الاستقرار أمر مهم.

وأضاف باشاآغا: إن هذا التدريب والتوفير سيمنع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من السفر إلى جنوب أوروبا. مبينًا قدرته خفض عدد الذين يغادرون ليبيا من هؤلاء في المقام الأول إذا كان لديه الدعم المناسب مع الإشارة إلى وجوب لعب الحكومة البريطانية دور في هذا.

وتابع باشاآغا أن دور الحكومة البريطانية يتعلق بشكل أساسي بالتدريب والدعم اللوجستي والتكنولوجي لتأمين الحدود التي تحتاج لبناء قوة خاصة بها، في وقت استطلع فيه الراديو البريطاني رأي وزير مجلس الوزراء السابق “داميان غرين” بخصوص ما طرحه رئيس حكومة الاستقرار.

وقال “غرين”: “إذا تمكن باشاآغا من إيقاف العبور من البحر الأبيض المتوسط ​​وبالتالي تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى بريطانيا فيجب على وزارة داخليتنا دعمه، فمن المهم جدًا للجميع أن نحاول التحكم في تدفق هؤلاء ومن الواضح أنه سيكون من الأفضل للجميع إذا لم يبدأوا برحلتهم الأكثر خطورة”.

وتابع غرين قائلًا: “إذا تمكنا بالفعل من منع هؤلاء من مغادرة إفريقيا فسيكون هناك عدد أقل منهم ينتهي بهم الحال وبالتالي فهو إنجاز”. في وقت نقل فيه الراديو البريطاني عن مصدر بالحكومة البريطانية تأكيده إنه وفي ظل الوضع الحالي فإن باشاآغا غير معترف به حاليًا من قبل الحكومة.

ترجمة المرصد – خاص

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