يزور جادو.. الدبيبة يتغيّب عن حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

تغيّب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عن حفل إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها، المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء الدول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

ووصل الدبيبة رفقة عدد من الوزراء إلى بلدية جادو لعقد الاجتماع العادي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022.

وجاء، إطلاق المجلس الرئاسي، الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بعد إعداد الصيغة النهائية لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين.

وأكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمة، إن ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية. وقال المنفي: “لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تعلي مصلحة الوطن على كل المصالح”.

وأضاف المنفي: “لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت”.

ومن جانبه، أكد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال الكلمة الافتتاحية، على ضرورة إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وأعرب عقيلة، عن تطلعه لتحقيق مصالحة يطوى بها ماضي الصراعات والاحقاد وتتطهر بها النفوس وتستنهض بها الهمم بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.