ستيفاني: عقيلة والمشري وافقا على دعوتي للاجتماع بجنيف

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وافقا على دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف يومي 28 و29 يونيو لمناقشة مسودة الدستور.

وقالت ستيفاني في سلسلة تغريدات لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28-29 يونيو بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.

وأضافت “هنا أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة”.