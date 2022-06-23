ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 June, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل ظاهرة سرقة مكونات الشبكة الكهربائية بعدد من المناطق من قبل مجموعات خارجة عن القانون ، ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء إنقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية .

حيث تم بدائرة توزيع قصر بن غشير سرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من المحطة الجاهزة سالم سعيد، وأدى هذا الاعتداء إلى عطب الكابل (جهد 11ك. ف) من محطة 30 قصر بن غشير إلى محطة المشرقي التي تغذي المحطة الجاهزة سالم سعيد ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل .