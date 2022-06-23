اللواء سحبان يعلن بداية عودة مهجري منطقة مرزق

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أعلن، آمر قوة عمليات الجنوب بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء المبروك سحبان، اليوم الخميس، بداية عودة مهجري منطقة مرزق إلى ديارهم مطمئنين آمنين بين جيرانهم.

ووجه سحبان الشكر والثناء لحكماء وأعيان وشيوخ مرزق على جهدهم الكبير في هذا العمل.

وأكد سحبان، على أن القوات المسلحة قائمة بواجبها على أكمل وجه في مرزق، كما أكد عمل جميع الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك، في اجتماع ضم كل من اللواء محمد الخازمي آمر شعبة العمليات بالقوة وآمر منطقة براك العسكرية العميد الهادي بوزيد وبحضور آمر منطقة مرزق العسكرية العميد سعد ميلود القبلاوي وأعيان ومشايخ حوض مرزق وبعض من أعيان المنطقة الجنوبية.