رويترز: الجمود السياسي الحالي في ليبيا قد ينهي حالة السلام القائمة منذ عامين

ليبيا- حذر تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية من تسبب الجمود السياسي الحالي في اندلاع قتال بين الفصائل المختلفة وإنهاء عامين من السلام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نبه لوجود مجموعات مسلحة تسيطر على عدة مناطق وتتنافس على المناصب، وهي في الحقيقة عبارة عن عناصر مدفوعة الأجر من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن إعلان جميع الأطراف رفض العودة لأي حرب كبرى لا ينفيه وجود علامات جديدة على تصعيد مسلح.

ونقل التقرير عن نوال سالم ذات الـ42 عامًا قولها أنها ذهبت مع بناتها إلى حديقة بالعاصمة طرابلس، لأن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى عدم قدرتها على تشغيل مكيفات الهواء في المنزل في وقت لعبت فيه الفتيات على دراجاتهن وتنقلت هي بينهن وهاتفها عندما سمعت إطلاق النار.

وتابعت سالم بإنها أمسكت ببناتها وسط هذه الفوضى وركضت إلى المنزل في وقت كان فيه الناس يصرخون ويسقطون على الأرض مع وجود أطفال من دون والديهم. مضيفة بالقول: “كل ما أتذكره هو حمل بناتي بين ذراعي طوال الوقت حتى وصلنا إلى منزل أحد أقربائي وكنت أبكي كثيرا وكانت بناتي خائفات جدًا”.

بدوره قال المحلل السياسي عماد الدين بادي: “إن عدم وجود منفذ سياسي للنقاش أو عملية سياسية يجعل عودة العنف أمرا محتملًا”.

ترجمة المرصد – خاص

