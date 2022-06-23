مسعود: الليبيات المتزوجات من أجانب ستصرف لهن منحة الزوجة أسوة ببقية الليبيات غير العاملات

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية خالد مسعود إن الوزارة تعمل على صرف منحة الأبناء للفئات التي لم تتسلم بسبب تعديل في إجراءاتهم أو أرقام حساباتهم وغيرها خلال اليومين القادمين.

مسعود وفي تصريحات صحفية الأربعاء، أوضح أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 قيد المراجعة من وزارة المالية، والعمل عليها مستمر لصرفها قبل عيد الأضحى.

وأضاف: “حتى الآن لم يصل إلينا شيء بخصوص منحة الأبناء، وفي حال صدور أي تعليمات من الحكومة فسننجزها خلال يوم أو يومين”.

كما نوه إلى الوزارة مستمرة في سداد مستحقات الأسر المهجرة من خلال مندوبيهم المخولين بمتابعة هذا الجانب.

مسعود أشار إلى أن الزوجات الليبيات المتزوجات من أجانب عددهن بالآلاف ستصرف لهن منحة الزوجة أسوة ببقية الليبيات غير العاملات.