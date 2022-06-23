خارجية الدبيبة: مصر تتدخل في الشأن الليبي وتتعدى على السيادة الوطنية

أبدت وزارة الخارجية، بحكومة الوحدة المؤقتة، استيائها من تعليق الحكومة المصرية على انتهاء مدة الحكومة وفقا لخارطة الطريق، واعتبرته تدخلا غير مقبول في الشأن السياسي الليبي.

وقال بيان صادر عن الوزارة “تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشكوى المثارة من المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية وتعتبره ردا في غير محله ومجافيا للواقع والحقيقة”.

وأضاف البيان “تستغرب الوزارة تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن حكومة الوحدة الوطنية وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية”.

وتابع “اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة، كما أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا وان ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها”.

واستطرد “في هذا الصدد تشيد وزارة الخارجية بما جاء في بيان الأمم المتحدة وحثها على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، كما تشارك الخارجية الأسرة الدولية أسفها على ضياع أبرز معالم خارطة الطريق السياسية وهي إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي”.