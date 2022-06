والاس: الناس في ليبيا يعتمدون على الحبوب الأوكرانية لإطعام أنفسهم  

ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “آي نيوز” البريطانية عن وزير دفاع بريطانيا “بن والاس” دعوته إلى روسيا لفك حصارها الاقتصادي على أوكرانيا.

ودعا “والاس” وفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد روسيا إلى السماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، مشيرًا إلى أن الحبوب الأوكرانية للجميع.

وأضاف “والاس”: إن الناس في ليبيا وجميع أنحاء العالم يعتمدون على تلك الحبوب لإطعام أنفسهم.

ترجمة المرصد – خاص

