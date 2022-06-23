الدبيبة يوافق على مقترح وزير النفط لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

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أبدى، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، موافقته على مقترح وزير النفط والغاز، محمد عون، بشأن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي ترأسه مصطفى صنع الله.

جاء ذلك، خلال الاجتماع العادي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022. وطالب الدبيبة عون بتقديم مرشحين لقيادة المنصب، بدلا عن صنع الله.

وقال وزير النفط، خلال الاجتماع، إنه تقدم بمجموعة أسماء كمقترحين لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

في المقابل قال الدبيبة: “نحن موافقين على هذا الطرح، وهذا أعتقد يحتاج إلى دراسة من قبل المتخصصين، وبعدها نقدمه للاعتماد. كبند يعتبر مفتوح”.

وخلال المداولات، قال عون: “أنا أدعو ألا تدخل المحاصصة في هذا الجانب. نحتاج إلى كفاءات”.

وحول هذا الجانب، قال الدبيبة: “المحاصصة لا أعتقد أنها ستكون المبدأ الأول وتوزيع المناصب أعتقد أنه يجب يكون بحسب الكفاءات، لكن من الممكن أخذ المحاصصة كمبدأ ثاني في الاعتبار، والأهم ألا يأتي شخص من خارج القطاع لتولي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.