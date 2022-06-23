المصراتي: الجزائر تعقد صفقات لدعم مرشحها لقيادة بعثة الدعم في ليبيا

قال الكاتب والإعلامي محمود المصراتي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن “الجزائر تعقد صفقات لدعم مرشحها لقيادة بعثة الدعم”.

وأضاف المصراتي إن “هذا التحرك لا يمكن فهمه إلا من خلال عدة نقاط أولها؛ أجتماع السفير الجزائري مع من لا صفة له أكبر دليل على دور الجزائر الخطير و السلبي في ليبيا”، وأيضًا ”أجتماع السفير مع وكلاء بريطانيا في ليبيا من أمثال السويحلي يدل أن بريطانيا وراء الدفع بصبري بوقادوم و تتولى بريطانيا تهيئة الارضية لدخول الجزائر بقوة في ليبيا”.

وأكمل نقاطه موضحًا، أن “بريطانيا بعد أن فشلت في فرض النظام البرلماني في ليبيا سوف تفوض صبري بوقادوم بتأدية هذه المهمة خصوصا ان رئيسه المدعو تبون أعلن عن هذا الأمر علناً أن «ليبيا لا تحتاج لرئيس منتخب بل لبرلمان منتخب يشترك فيه الجميع »”.

وعقب مشيرًا إلى أنه من “الغريب أن السويحلي يصرخ أمام السفير الحزائري أن صفقات تقاسم السلطة ثبت فشلها في ليبيا”، مردفًا أن ” السويحلي لا يدرك أن النظام البرلماني الذي ينادي به نيابة عن بريطانيا هو من أكثر النظم فسادًا في العالم ولتقاسم الكعكة و توسيع دائرة اللصوص والإرهابيين والخونة لحكم ليبيا”.

وفي سياق متصل، كان الكاتب والإعلامي الليبي عبد الحكيم معتوق، قد طالب في تغريدة له على تويتر ، “بضرورة رفض وزير خارجية الجزائر السابق، صبري بوقادوم، كمبعوث أممي جديد لليبيا لأنه صاحب نظرية تقاسم السلطة مع التكفيريين”.

وقال معتوق، في تغريدته: “طرح اسم الجزائري (صبري أبوقادوم) من قبل الأمم المتحدة كمبعوث لليبيا؛ يجب ان يقابل بموجة رفض وغضب عارمة من قبل كل النخب الليبية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “الجزائري بوقادوم هو صاحب نظرية الحوار مع التكفيريين وتقاسم السلطة معهم، ليبيا والليبيون لا يريدون العودة إلى المربع الأول”.