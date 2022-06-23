المنقوش تبحث مع وزير خارجية النمسا ملف الحدود والنفط في ليبيا

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، إلى العاصمة النمساوية فيينا، للقاء وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية ألكسندر شالنبرج.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة ببيان اليوم الخميس إن اللقاء ناقش سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات، منها التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود، ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية.

وثمنت المنقوش دعم النمسا لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الاستقرار في ليبيا، وفق البيان.