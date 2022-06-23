باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح وحان الوقت للحل الليبي

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أثنى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على جهود الأمم المتحدة المبذولة على مدى السنوات الـ 11 الماضية؛ لافتا إلى أن الوقت قد حان للحل الليبي.

وفي تغريدة له عبر تويتر أشار رئيس الحكومة إلى انتهاء خارطة الأمم المتحدة دون نجاح، متطلعا للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ “خارطة الطريق نحو التعافي).

وأكد باشاغا أن حكومته ملتزمة بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

يأتي ذلك عقب عقده اجتماعات في العاصمة البريطانية لندن لدعم “خارطة الطريق نحو التعافي” التي طرحها قبل أيام.

والتقى باشاغا، مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم، توبياس إلوود، واللورد بريدجز، حيث قال عبر تويتر، لقاء مثمر مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة، توبياس إلوود، واللورد بريدجز.

وأضاف: “ناقشنا خلاله أهمية التعاون المشترك بين بلدينا لمعالجة قضايا مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة. وتشمل خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها خطة واضحة للنجاح في ذلك”.

والتقى باشاغا، وزراء المالية والطاقة والتعليم البريطانيين في لندن، إلى جانب عقد اجتماع مغلق في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وقال باشاغا: “التقيت بوزير الدولة للتعليم، ناظم الزهاوي، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتينج”. وأضاف: “ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك الفرص التي تقدمها خارطة الطريق نحو التعافي. لقد عززت التزامي بتعزيز العلاقات بين بلدينا”.