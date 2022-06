غلوب نيوز واير: تركيا ربحت النزاع في ليبيا بالحرب الإلكترونية

ليبيا- نشر تقرير إخباري لموقع أخبار “غلوب نيوز واير” الأميركي بيانات عن تركيا ودورها في ليبيا بتوقعات سوق الحرب الإلكترونية العالمية حتى عام 2028.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى تحليل هذه السوق على أساس المكونات والتطبيق ونوع المنتج والجغرافية؛ فضلًا عن تقسيمه وفقًا لذلك إلى أجهزة وبرامج وخدمات أبرزها الهجمات الإلكترونية ومن بين أنظمتها الطائرات من دون طيار.

وأضاف التقرير: إن تركيا ربحت النزاعات منذ العام 2016 في عدة دول من بينها ليبيا، في إشارة إلى استخدامها هذه الطائرات.

ترجمة المرصد – خاص

