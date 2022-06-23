القيادة العامة: تم تجهيز عمل متكامل اجتماعي عسكري لعودة كافة المواطنين المهجرين من مدينة مرزق

بناءا على تعليمات ومتابعة مستمرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وتحت امرة قوة عمليات الجنوب وبمشاركة عدة وحدات عسكرية من المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة تم تجهيز عمل متكامل اجتماعي عسكري لعودة كافة المواطنين المهجرين من مدينة مرزق.

وقال مدير أدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن “هذه المدينة ستعود الى الاستقرار والامن الذي كان وراءه عمل مضني وساهم فيه الحكماء والاعيان في الجنوب بدور كبير لتحقيقه وسعى فيه اللواء آمر قوة عمليات الجنوب المبروك سحبان لتنفيذ التعليمات التي أُخِذت في الاعتبار كل ما يلزم لتكون العودة آمنة”.