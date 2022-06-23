أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة لدعم إنجاز المصالحة الوطنية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية لتقديم كل دعم ومساعدة لإنجاز مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالشكل الذي يعالج كل القضايا المهمة، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وبين أبو الغيط في كلمته عبر “الزوم” ضمن فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، اليوم الخميس أن الاستقرار الدائم في ليبيا لن يتحقق، قبل استعادة الدولة الليبية لعافيتها ووحدتها، وبعد أن تبرأ أراضيها من أي وجود عسكري أجنبي.

وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تابعت اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة والتي أفضت إلى توافقات طيبة، معربًا عن أمله في استمرارها واكتمالها في القريب العاجل.

وكانت وليامز أعلنت في ختام الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.