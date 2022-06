القطراني: عمل الحكومة مع السلطة التشريعية سينعكس على المواطن بالنفع والاستقرار

ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني الثلاثاء في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيسَ ديوان مجلس النواب عبد الله الفضيل.

الفضيل أكد دعم الديوان للحكومة، معربًا عن أمله في العودة إلى حالة الاستقرار من خلال عمل الحكومة التي جاءت نتاج اتفاق ليبي – ليبي وضمت مختلف الأطراف الليبية.

وبحث اللقاء الذي حضره وزير العمل عبد الله ارحومة ومدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية مستجدات الوضع الراهن على مختلف الأصعدة المحلية والدولية.

بدوره، أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارة، مؤكدًا أن عمل الحكومة مع السلطة التشريعية سيتسم بكل ما ينعكس على المواطن بالنفع والاستقرار. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

