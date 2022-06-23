الحويج: منحة الأبناء عن 3 أشهر ستصرف قبل عيد الأضحى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية محمد الحويج أن منحة الأبناء عن 3 أشهر ستصرف قبل عيد الأضحى، وفق اجتماع رئاسة الوزراء، ليتسنى للمواطنين شراء أضاحي العيد.

الحويج وفي تصريحات صحفية الأربعاء قال: “ستسند للضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية مهمة توفير أضاحي لعدد 250 ألف أسرة، المصنفة أنها أسر محتاجة”.

وأضاف: “فعّلنا قرار إنشاء مجلس الحبوب، وبصدد البدء في العمل به لتوفير القمح والدقيق وتكوين مخزون استراتيجي للبلاد”، لافتًا إلى أن سعر رغيف الخبز المحدد وفق قرار وزير الاقتصاد هو 4 أرغفة زنة 70 جرامًا بدينار، والمخبز المخالف لذلك يقفل، مطالبًا الجهات الرقابية والمواطنين الإبلاغ عن المخالفين.

ونوه إلى أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة لدراسة مقترح استبدال دعم المحروقات، واللجنة ما زالت في مرحلة الدراسة.

الحويج أوضح أن وزارته أنجزت في وقت سابق عدة بدائل لاستبدال الدعم، وهي بصدد نشرها لمعرفة الملاحظات حولها، مختتمًا: “في كل الأحوال فإن العمل الحالي هو الدراسة ووضع البدائل فقط”.