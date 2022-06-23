«سحبان»: نعلن عودة مهجري مرزق برعاية القوات المسلحة

أعلن آمر عمليات المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سحبان، عن الانتهاء من خطة عودة مهجري مدينة مرزق برعاية القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال سحبان، في كلمة له خلال الإعلان عن بداية عودة مهجري مرزق، اليوم الخميس، إن المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، خاض فترة طويلة من المناقشات والمباحثات واللقاءات التي شارك فيها الكثير من الحكماء والأعيان على مستويات مختلفة وفي أماكن متعددة”

وأضاف سحبان، أن هذه القاءات أثمرت اليوم عن الوصول إلى النتيجة النهائية لهذا العمل الدؤوب الذي ترعاه القوات المسلحة، ونعلن عن بداية عودة مهجري منطقة مرزق إلى ديارهم آمنين مطمئنين وبين أهلهم وأخوتهم وجيرانهم، لتعيش مرزق كما كانت آمنة مطمنة مستقرة.

وقدم سحبان، في كلمته، الشكر والتقدير إلى أعيان مرزق وأعيان كافة الشرائح؛ لجهدهم الكبير والمميز في هذا العمل الكبير، كما وجه رسالة إلى النازحين خارج مرزق، قائلاً:” نحن حضنا جولة كاملة في مرزق، والقوات المسلحة قائمة بتأمينها على أكمل وجه وبشهادة الجميع، فالأجهزة الأمنية في مرزق الآن تعمل من أجل الجميع، والقوات المسلحة من كل أبناء ليبيا”

وكان آمر عمليات المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سحبان، عقد اجتماعًا، في وقت سابق من اليوم، مع رئيس مجلس حكماء حوض مرزق ولفيف من أعيان وحكماء المدينة والمنطقة الجنوبية بمختلف مكوناتها، داخل مدرج عمر المختار بكلية الاقتصاد والمحاسبة، الذي تزامن مع إلقاء بيان المصالحة والتأكيد على أن المدينة مرزق آمنة وتحت حماية أبنائها.