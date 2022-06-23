سفير هولندا: الدولية للهجرة في ليبيا ساعدت قرابة 20 ألف مهاجر

أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ أن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قدمت المساعدة إلى 19129 مهاجر.

وأعلن سفير هولندا في ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” استكمال برنامج كومباس لعام واحد الذي أطلقته المنظمة الدولية للهجرة والاحتفال بالمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي نظمت بالمناسبة بما في ذلك الرسم مع فنانين محليين، وصنع الأقنعة من النسيج الغاني، بينما شارك الأطفال في نشاط فني نفسي اجتماعي.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أطلقت في يونيو 2021 مبادرة للتعاون بشأن الهجرة والشراكة من أجل حلول مستدامة في هذا الشأن “كومباس”، في 12 دولة هي: مصر وليبيا والعراق ولبنان والمغرب وتونس وأفغانستان وتشاد وإثيوبيا ومالي والنيجر ونيجيريا بالتعاون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول.

وأوضحت مونيكا جوراتسي، مديرة قسم إدارة الهجرة بالمنظمة، أن المبادرة أُطلقت بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية، بهدف حماية المهاجرين ومحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى المساعدة على العودة الآمنة للوطن في حالة الرغبة وإعادة الاندماج في المجتمعات الأصلية، كما هدفت المبادرة إلى جمع وتحليل المعلومات وبناء قدرات العاملين في ملف إدارة الهجرة، وصولا لتحقيق هجرة آمنة ومستدامة.