وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تسبب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مساء الأربعاء، في «خسائر في الأرواح، والممتلكات، وترويع الآمنين، دون أن تكشف عدد الضحايا أو أسمائهم.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت «بقلق شديد» اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين «لا يتبعان لها»، محذرة من أن تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسـة المحافظة عـلى الأمـن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة.

وشجب البيان «كل المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيرا عن موقف سياسي أو خلاف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام»، ودعت إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنيـة العليا.

وأكدت الوزارة أن الجميـع متساوون أمـام القانون، وأن التحقيقات ستطال كـل مـن يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن، وأهابت بالمواطنين، الذين وقـع عليهم الضرر المادي بالتوجه إلى مراكز الـشرطة لإثبات هذه الوقائع.