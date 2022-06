اللافي: مشروع المصالحة الوطني تأكيد للعام أننا سائرون بكل ثقة نحو مصالحة حقيقية

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إنه “لا يمضي يوم إلا ونخطو فيه خطوة نحو بناء جسور من الثقة بين الأطراف المتنازعة، ونساهم في إصلاح العلاقات المتصدعة بين أبناء الوطن الواحد، من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر سلامًا”. اللافي أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه ليبيا اقتربت للوصول لاستحقاق مهم آخر، وهو إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، تحت إشراف المجلس الرئاسي بطرابلس، بمشاركة وطنية وإقليمية ودولية. واعتبر أن ذلك تأكيد للعالم أنهم سائرون بكل ثقة نحو مصالحة حقيقية أساسها العدالة وأدواتها التسامح والمحبة، وهدفها البناء والاستقرار.

