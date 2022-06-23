التكبالي: التوافق على الدستور أمر صعب جدًا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه رغم ما يبدو من توافق في الاجتماعات المتعلقة بالدستور إلا أنه في الواقع لن يكون هناك توافق حوله، مضيفًا: “هذا أمر صعب جدًا”.

التكبالي وفي تصريح صحفي الأربعاء، أشار إلى أن تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز والتي قالت فيها إنهم أتموا جميع المواد الدستورية. هي في الحقيقية كلها مواد عادية جدًا.

وأضاف: “نريد مواد حقيقية تتكلم عن الدستور في صلبة؛ شكل الحكومة، والأشياء المهمة التي يجب أن يحتويها الدشتور”، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق في هذه المواد.

وأكد التكبالي أن الخلاف وارد وموجود على مخرجات القاهرة، وأتحدث من واقع تجربة، مشيرًا إلى أن كل هذه الاجتماعات كلام فارغ، يتوافقون ثم عندما تنتهي الجلسات والاجتماعات تبدأ الخلافات.

التكبالي اختتم: “بالتالي أقول جازمًا بأنه لن يكون هناك توافق على الدستور، وهذا أمر صعب جدًا”.