العراق لإعادة افتتاح سفارته في العاصمة الليبية قريباً

قال مسؤولون ليبيون في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة» المؤقتة، إنهم اتفقوا مع نظرائهم في العراق على استئناف عمل السفارة العراقية من العاصمة طرابلس قريباً.

وأوضحت الخارجية في بيان أن وفداً ليبياً ضمّ عدد من المسؤولين في الوزارة و«قوة مكافحة الإرهاب» عقد اجتماعات مع مسؤولين عراقيين لمناقشة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني، إلى جانب «إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة والاتفاق على تبادل مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي».

ونقلت الخارجية، أن الجانب العراقي أكد «قرب استئناف عمل سفارتهم في طرابلس»، بالإضافة إلى وصول وفد عراقي إلى العاصمة للوقوف على احتياجات الجالية المقيمة في ليبيا.

وكانت دول عدة أعلنت عودة سفاراتها إلى العمل في طرابلس، من بينها مالطا وروسيا.