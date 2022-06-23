لواء 128 المعزز يشارك في تأمين عودة نازحي مرزق

شاركت وحدات تابعة للواء 128 المعزز، القوة العسكرية المشكلة بناءً على التعليمات الصادرة من آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان، في تأمين مداخل ومخارج مدينة مرزق؛ استعدادا لعودة كامل سكانها .

وبحسب ما أعلن لواء 128 المعزز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإنه تم تنظيم احتفالية بمناسبة عودة النازحين إلى مدينتهم، بحضو آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان، ولفيف من قيادات القوات المسلحة، وكذلك أعيان وحكماء ومشائخ وأهالي منطقة حوض مرزق.

وعقد آمر عمليات المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سحبان، اجتماعًا، مع رئيس مجلس حكماء حوض مرزق ولفيف من أعيان وحكماء المدينة والمنطقة الجنوبية بمختلف مكوناتها، داخل مدرج عمر المختار بكلية الاقتصاد والمحاسبة، الذي تزامن مع إلقاء بيان المصالحة والتأكيد على أن المدينة مرزق آمنة وتحت حماية أبنائها.

وأعلن اللواء سحبان، الانتهاء من خطة عودة مهجري مدينة مرزق برعاية القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال سحبان، في كلمة له خلال الإعلان عن بداية عودة مهجري مرزق، اليوم الخميس، إن المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، خاض فترة طويلة من المناقشات والمباحثات واللقاءات التي شارك فيها الكثير من الحكماء والأعيان على مستويات مختلفة وفي أماكن متعددة”

وأضاف سحبان، أن هذه القاءات أثمرت اليوم عن الوصول إلى النتيجة النهائية لهذا العمل الدؤوب الذي ترعاه القوات المسلحة، ونعلن عن بداية عودة مهجري منطقة مرزق إلى ديارهم آمنين مطمئنين وبين أهلهم وأخوتهم وجيرانهم، لتعيش مرزق كما كانت آمنة مطمنة مستقرة.

وقدم سحبان، في كلمته، الشكر والتقدير إلى أعيان مرزق وأعيان كافة الشرائح؛ لجهدهم الكبير والمميز في هذا العمل الكبير، كما وجه رسالة إلى النازحين خارج مرزق، قائلاً:” نحن حضنا جولة كاملة في مرزق، والقوات المسلحة قائمة بتأمينها على أكمل وجه وبشهادة الجميع، فالأجهزة الأمنية في مرزق الآن تعمل من أجل الجميع، والقوات المسلحة من كل أبناء ليبيا”.