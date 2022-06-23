الناطق باسم حكومة الدبيبة يكشف حقيقة تحطم مروحية تقل الوزراء

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة حقيقة تحطم مروحية تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية من مطار جادو.

وبين حمودة في تصريحات إعلامية أن خللا فنيا تسبب في هبوط مروحية تقل وزراء بالحكومة دون حدوث أضرار بشرية.

وكانت أنباء ترددت حول تحطم مروحية تقل وزراء في حكومة الوحدة الوطنية لدى إقلاعها من مطار جادو .

وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس اجتماعه العادي الثامن للعام 2022، بمدينة جادو لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات المتعلقة بالشأن السياسي والاقتصادي والخدمي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع ضرورة أن تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن كما يجب الحفاظ على حالة الاستقرار إلى حين إجرائها.